Intenta comprar una niña con puñado de metanfetaminas

KANSAS, Estados Unidos.- Un hombre de Kansas que los fiscales dijeron intentó comprar a una niña en internet por 500 dólares y un poco de metanfetamina fue sentenciado a cinco años en prisión.

De acuerdo con información de AP, Ernest Anziana, de 49 años, fue sentenciado el viernes pasado, reportaron diversos medios de comunicación.

El fiscal adjunto del condado de Franklin, en Kentucky, Zach Becker había dicho que Anziana fue detenido durante una investigación encubierta por parte de la rama de crímenes cibernéticos de la fiscalía del estado y que no había ninguna niña a la venta.

Agregó que Anziana pretendía tener relaciones sexuales con la niña de 11 años, embarazarla y quedarse con el bebé.

La oficina del fiscal estatal Andy Beshear señaló que Anziana ofreció 500 dólares por la pequeña. Reportes anteriores habían informado que ofreció 250 dólares.

Los registros del Departamento de Correcciones de Kansas mostraron que Anziana tenía una condena previa por incesto. Tras ser puesto en libertad, deberá completar un programa de tratamiento para agresores sexuales.

