Ladrón muerde y estrangula a un perro policía

DENVER, Estados Unidos.- Un hombre que fue acusado de robar un tractor y de llevar a la policía de Denver a una persecución de baja velocidad, también es acusado de morder y estrangular a un perro policía y robar dos automóviles.

Beth MacCann, fiscal de distrito de Denver, presentó el jueves 23 cargos contra Thomas Busch, de 37 años, relacionado con el incidente del 20 de julio, incluidos 10 cargos de delito grave.

Se desconoce si Busch tiene un abogado.

Las acusaciones en contra del sujeto, incluyen tres cargos por robo agravado de vehículo, tres por no reportar un accidente y uno por crueldad contra un perro policía certificado en servicio.

El agente canino, de nombre Zeke, tenía cuatro años y era de la raza Belgian Malionis; llevaba trabajando en el departamento de la policía por más de tres años.

