Hombre muere por proteger a su hijo de un año en un restaurante de Miami Beach

Un hombre mató a tiros a un turista que estaba cenando con su familia en un restaurante de Miami Beach y quien se abalanzó sobre su hijito de 1 año para protegerlo, informaron autoridades y un familiar.

Tamarius Blair David Jr., de 22 años, vecino de Norcross, Georgia, confesó haber matado a Dustin Wakefield, de 21, la noche del martes.

El sujeto alegó haber cometido el crimen "porque estaba drogado y se sentía invencible", según el reporte policial.

David al parecer dijo a la policía que entró al restaurante La Cervecería a eso de las 6:30 de la tarde y sin razón alguna decidió dispararle a Wakefield, quien había venido desde Castlerock, Colorado, para pasar vacaciones con su familia.

Mike Wakefield, tío de la víctima, narró al Miami Herald que su sobrino se abalanzó sobre el niñito para protegerlo.

"Ese tipo entró en el restaurante con una pistola, gritando que es hora de morir. Apuntó al niño y Dustin dijo 'es apenas un niñito', relató Mike Wakefield, quien aclaró que él no estaba allí pero escuchó la versión de otros familiares.

"Dustin se paró y se puso entre el atacante y el bebé y él tipo le disparó. Cayó al piso y él seguía disparando", añadió.

En cuanto a su sobrino, quien trabajaba en la construcción, declaró: "Era un buen muchacho, amaba a su familia, estaba encantado de ser padre".

David salió corriendo del restaurante y fue capturado en un callejón. Video tomado con celular, obtenido por el Herald, muestra a David tirado en el piso boca arriba y sonriendo mientras los policías se le acercan y le gritan que si toca la pistola le dispararán.

Se ve a David acurrucándose en posición fetal, luego otra vez colocándose boca arriba y gritando "Me rindo, me rindo, me rindo" mientras los policías lo voltean boca abajo para esposarlo. A unos tres metros (10 pies) se ve la pistola tirada en el suelo.

David está detenido en la cárcel de Miami-Dade, sin derecho a fianza. Los registros penitenciarios no indican si tiene un abogado que pueda hablar en su nombre.

