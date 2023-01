Hombre que mató a 10 en balacera durante Año Nuevo chino se quita la vida

El hombre que mató a 10 personas en medio de los festejos del Año Nuevo chino y después posiblemente intentó sin éxito entrar a un segundo salón de baile; se quitó la vida cuando se vio rodeado por la policía, informaron autoridades el domingo.

Una búsqueda de varias horas llevó a la policía a rodear e ingresar a una vagoneta blanca. Posteriormente el jefe policial del condado de Los Ángeles, Robert Luna, indicó que el hombre se quitó la vida de un balazo cuando los policías se acercaban al vehículo que él utilizó para escapar, luego de que intentó cometer una segunda balacera.

Luna indicó que en el tiroteo en el Star Ballroom Dance Studio en Monterey Park murieron cinco mujeres y cinco hombres, y otras 10 personas resultaron heridas. Unos 20 o 30 minutos después, un hombre con una pistola entró al cercano Lai Lai Ballroom, en la cercana ciudad de Alhambra.

El sospechoso en ambos casos fue descrito como un hombre asiático. Ingresó al salón de Alhambra con una pistola y los presentes lograron desarmarlo antes de que escapara, dijo Luna.

Hacia el mediodía, agentes de policía en vehículos tácticos y camionetas del escuadrón antibombas rodearon la camioneta blanca en un estacionamiento a 35,4 kilómetros de Alhambra en Torrance, otra importante comunidad asiática.

Luna había dicho horas antes que las autoridades buscaban una camioneta blanca después de que testigos informaran haber visto al sospechoso huir de Alhambra en un vehículo de ese tipo.

“Creemos que hay una persona dentro de ese vehículo. No sabemos su condición, pero vamos a manejar eso de la manera más segura que podamos y tratar de identificar a esa persona. ¿Podría ser nuestro sospechoso? Posiblemente”, dijo Luna.

Las autoridades dijeron el domingo que saben el nombre del sospechoso, pero se negaron a revelarlo porque podría complicar su detención. Pero sí dieron a conocer una imagen en la que se ve a un hombre asiático con gafas y gorro de invierno. La imagen fue tomada en el intento de tiroteo en Alhambra.

El jefe de policía se negó a decir qué tipo de arma se recuperó en Alhambra. Señaló que los investigadores creen que el arma utilizada en Monterey Park no era un fusil de asalto.

La masacre fue el quinto asesinato en masa en el país en lo que va del mes. También fue el ataque más mortífero desde el 24 de mayo, cuando 21 personas fueron asesinadas en una escuela primaria en Uvalde, Texas.

Sheriff Luna has just announced that the suspect responsible for the mass shooting in Monterey Park was located earlier today by Torrance Police and died from a self inflicted gunshot wound. pic.twitter.com/L4cfx1EcJF