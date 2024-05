Hong Kong exige respeto para sus oficinas comerciales tras acusaciones en Reino Unido

El martes, el líder de Hong Kong solicitó a los gobiernos extranjeros que respeten las funciones de sus oficinas comerciales internacionales. Esta declaración se produjo después de que un empleado de la oficina de Hong Kong en Londres fuera acusado en el Reino Unido de colaborar con los servicios de inteligencia de la ciudad para recopilar información.

John Lee, jefe del ejecutivo de Hong Kong, afirmó que su administración ha pedido al gobierno británico que aclarara las acusaciones contra Bill Yuen, director de la Oficina Económica y Comercial de Hong Kong en Londres. Lee subrayó que cualquier intento de hacer declaraciones sin fundamento contra el gobierno de Hong Kong es inaceptable y no será tolerado.

La policía británica sostiene que Yuen, junto con Chi Leung (Peter) Wai y Matthew Trickett, acordaron participar en actividades de recopilación de información, vigilancia y engaños que probablemente ayudarían materialmente al servicio de inteligencia de Hong Kong.

Los tres fueron acusados ​​en base a una nueva ley de seguridad nacional que da competencias adicionales a la policía para atacar el espionaje extranjero.

En su conferencia de prensa semanal, Lee indicó que las obligaciones de la oficina comercial en Londres son fomentar los lazos con varios sectores en Reino Unido y promocionar Hong Kong.

