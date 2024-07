Hospitalizan a Harvey Weinstein por neumonía doble y Covid-19

El ex productor de cine convicto, Harvey Weinstein, ha sido hospitalizado tras ser diagnosticado con neumonía doble en los pulmones y dar positivo por Covid-19. Según The Hollywood Reporter, Weinstein estaba recibiendo tratamiento por otras enfermedades en un hospital de Nueva York cuando los médicos descubrieron la neumonía.

