Hospitalizan a Lloyd Austin, secretario de Defensa de EU

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, ha sido hospitalizado de nuevo, a penas un mes y medio después de que llegara a estar en la unidad de cuidados intensivos debido a un cáncer y generando polémica por no haber comunicado ni su enfermedad ni su hospitalización siquiera al presidente, Joe Biden, ni a otros altos funcionarios.

US Secretary of Defense Lloyd Austin was hospitalized in Washington for treatment of 'symptoms suggesting an emergent bladder issue,' a Pentagon spokesperson said https://t.co/bI5FcD3aT9 pic.twitter.com/iwwtjYn6bR