Howard Schultz, el multimillonario que sigue los pasos de Trump

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Tras los pasos de Donald Trump parece ir otro poderoso empresario de Estados Unidos, se trata de Howard Schultz, quien fue presidente de la multinacional Starbucks y que este lunes aseguró que planea lanzarse como candidato a la presidencia de ese país en 2020.

Entrevistado en el programa “60 minutes” que transmite la CBS, el empresario se definió como un demócrata de toda la vida, sin embargo, dijo que prevé competir como un centrista independiente por “fuera del sistema bipartidista”.

También te puede interesar: Diario británico indemnizará a Melania Trump por falsas afirmaciones

El multimillonario fue más allá al acusar tanto a demócratas como republicanos de no hacer lo necesario por el pueblo estadounidense y estar embarcados en “la política de la venganza”.

"Amo nuestro país y estoy considerando seriamente presentarme para presidente como independiente centrista", dijo Schultz en su cuenta de Twitter.

I love our country, and I am seriously considering running for president as a centrist independent.