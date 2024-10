Hulk Hogan sorprende en mitin de Trump y arremete contra Kamala Harris

El ex luchador profesional, empresario, estrella de realities y actor Hulk Hogan apareció de sorpresa en un mitin de Donald Trump este domingo, en Nueva York, donde apoyó públicamente al magnate.

Hogan, cuyo nombre real es Terry Bollea, es uno de los aliados famosos más polémicos de Trump en la actual campaña electoral, al grado de bromear sobre golpear a Kamala Harris y cuestionar su origen étnico.

"Lo único que veo aquí es un grupo de hombres y mujeres trabajadores que son verdaderos estadounidenses. Lo que escucho en mi presidente, Donald Trump, suena real".

La estrella del cuadrilátero, de 76 años, fue uno de los oradores sorpresa en el rally del candidato republicano realizado en el Madison Square Garden este domingo.

Acorde a su estilo, Hogan subió al escenario al ritmo de la canción "Real American", con la que solía pelear, mientras ondeaba una bandera de los Estados Unidos.

HULK HOGAN: "I don't see no stinkin' Nazis in here. I don't see no stinkin' domestic terrorists in here. The only thing I see in here are a bunch of hard-working men and women that are real Americans, brother."



