Humo de incendio afecta a habitantes de San Francisco

ESTADOS UNIDOS.- La ciudad de San Francisco está a casi tres horas del incendio en California, pero el humo tapa el sol por completo desde hace días.

De acuerdo con excelsior.com, “hoy el aire es tan dañino, que las escuelas y universidades de la zona han cerrado sus puertas hasta nueva orden y los trabajos han recomendado a sus empleados trabajar desde sus casas", comentan los habitantes de la ciudad.

“Cerraron la universidad, ahorita las clases están canceladas y nos recomiendan no salir" dice Luis, estudiante de la UC Berkeley.

Desde hace varios días, Luis presenta varias señales de problemas respiratorios como tos recurrente, irritación y problemas para pasar el aire.



De hecho, en el área de la Bahía hay ahora peores niveles de contaminación que en países como la India y el aire es altamente tóxico.

En redes sociales se han publicado fotografías del Golden Gate totalmente cubierto por una densa capa de humo.

Pese a que las autoridades alertan a la ciudadanía y piden no salir de casa y si sale, llevar una máscara, muchos piensan que no es para tanto.

Otra persona afectada es Anne Gilbert, ella también comenta su incomodidad respecto a este problema.

“Me siento incómoda con ella y por alguna razón, a mí no me afecta tanto como a otras personas. No tengo problemas de pulmones ni de respiración así que sólo limito mi esfuerzo físico y mi tiempo afuera".

Sin embargo, si esta mujer quisiera hacerse con una máscara, se daría cuenta de que no puede. Están todas agotadas y muchas tiendas hace ya días que no tienen.

Por último está, Vin, él es dueño de un almacén de abarrotes quien de plano, ya no tiene cubrebocas ni para él.

“Solíamos tener máscaras, pero ya no nos quedan, incluso las tiendas grandes se han quedado sin máscaras. Entre 20 y 30 clientes al día vienen ahora preguntando si tenemos máscaras, pero incluso otras tiendas alrededor, CVS, Walgreens, tampoco tienen"

El dueño de esta tienda está haciendo un pedido de varias docenas de cajas, porque se prevé que el humo continuará asfixiando esta zona por varios días más.