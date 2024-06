Hungría: Orbán convoca "marcha de la paz" previo a comicios del Parlamento Europeo

Decenas de miles de personas se reunieron el sábado en Budapest para mostrar su apoyo al primer ministro Viktor Orbán , justo una semana antes de las elecciones al Parlamento Europeo. Orbán ha calificado esta contienda electoral como crucial para decidir entre la paz en Europa y una potencial guerra mundial.

La manifestación, denominada "marcha de la paz" por sus organizadores, atrae a seguidores de Orbán provenientes de toda Hungría y de países vecinos , subrayando la influencia y el respaldo regional del líder húngaro.

Marcharon a lo largo del río Danubio , en Budapest, desde el emblemático Puente de las Cadenas de la ciudad hasta la Isla Margarita, ondeando banderas y carteles en que se leía “No a la guerra” .

Orbán, cuyos 14 años en el poder le convierten en el líder más longevo de la Unión Europea , ha centrado su campaña para las elecciones del 9 de junio en la guerra de Ucrania, presentando a sus oponentes nacionales e internacionales como belicistas que pretenden implicar directamente. . Hungría en el conflicto.

Sus críticos afirman que su petición de un alto el fuego inmediato en Ucrania permitiría a Rusia conservar los territorios que ha ocupado y la envalentonaría aún más.

El Primer Ministro Viktor Orbán pronunció un discurso muy fuerte, cuyo núcleo fue la paz y que el mayor deseo de Hungría es no verse arrastrada a otra guerra. La guerra no es una poesía conceptual y Hungría tiene suficiente experiencia de las guerras y sus consecuencias. #Békemenet #svpol pic.twitter.com/mQGO92t0h1

El sábado dijo a sus seguidores que había llegado el momento de que su partido “ocupe Bruselas” —la capital de facto de la UE— y transformar el planteamiento del continente en apoyo de Ucrania, que se defiende de la invasión rusa a gran escala.

"Die europäischen Länder rasen auf einen Krieg zu wie ein Zug, dessen Lokführer verrückt geworden ist". Dies sagte der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban en Budapest auf dem "Friedensmarsch" gegen die Verwicklung des Landes in den Konflikt in der Ucrania. pic.twitter.com/2FjTBRK5TK

Orbán y su partido Fidesz se han forjado una reputación de ser de los más amistosos de la UE con Rusia y su presidente Vladímir Putin.

