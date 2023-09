Hunter Biden demanda al IRS por divulgación fiscal ilegal

Este lunes 18 de septiembre, Hunter Biden presentó una demanda contra el Servicio de Impuestos Internos (IRS), afirmando que dos agentes de la agencia compartieron ilegalmente su información fiscal.

El hijo del Mandatario estadounidense entregó su queja a una corte en Washington, donde exige que el organismo asuma la responsabilidad con respecto a la filtración de su declaración de impuestos a los medios.

🚨Breaking: Hunter Biden has filed a lawsuit against the Internal Revenue Service (IRS). Hunter Biden alleges the two whistleblowers who went before Congress violated his privacy. pic.twitter.com/sdTw2jNcwE