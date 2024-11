Huracán ‘Ernesto’ toca tierra en Bermudas este sábado como categoría 1

En plena madrugada de este sábado 17 de agosto, ‘Ernesto’ tocó tierra en el territorio atlántico de Bermudas como un potente huracán categoría 1.

A las 06:00 de la mañana, el ojo del huracán se encontraba directamente sobre las islas, trayendo consigo vientos sostenidos de hasta 140 kilómetros por hora (85 millas por hora).

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés) alertó sobre los peligros que Ernesto presenta, incluyendo vientos fuertes, una marejada ciclónica peligrosa y la posibilidad de inundaciones significativas en la costa.

Se espera que el huracán deje entre 15 y 22 centímetros (de 6 a 9 pulgadas) de lluvia, lo que podría causar inundaciones repentinas de alto riesgo, especialmente en las zonas bajas de la isla.

