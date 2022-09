Huracán Fiona alcanza la categoría 4 y avanza hacia Bermudas.

El huracán Fiona se convirtió ayer en uno de categoría 4 en la escala Saffir Simpson tras azotar las Islas de Turcas y Caicos en una ruta que la acercaría hacia las Bermudas esta semana, luego de causar varios muertos, inundaciones y graves daños materiales a su paso por Puerto Rico y República Dominicana.

Al menos cuatro muertes se atribuyeron directamente a la tormenta a su paso por el Caribe.

El meteoro dejó lluvias torrenciales en Puerto Rico, donde dejó a la mayoría de la isla sin luz ni agua y cientos de personas sacaban lodo de sus casas tras unas inundaciones que las autoridades describieron como "históricas".

Se acuerdo con el reporte del NOAA, a las 19 horas de hoy el huracán “Fiona” se localizó a 970 kilómetros al suroeste de la Isla Bermuda, con vientos máximos cerca del centro de 215 kilómetros por hora y rachas mayores.

El fenómeno se mueve al Norte (10 Grados) a razón de 15 kilómetros por hora.

Hurricane Fiona is still about 600 miles away from Bermuda. On it's current track it will pass about 115-miles west of Bermuda. Hurricane force winds of 74mph+ extend out about 45-miles from the center. As of right now Bermuda will miss the worst of the wind and rain. #wcvb pic.twitter.com/fIjzVRRWOv