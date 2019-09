Huracán 'Humberto' llegará a las Bermudas como categoría 3

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- El huracán 'Humberto' se fortaleció hasta alcanzar la categoría 3 el martes por la noche y se espera que pase cerca de Bermudas, donde amenaza con golpear con olas fuertes y lluvias torrenciales, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, informó El Debate.

"Son probables fluctuaciones en la intensidad para el día siguiente, pero 'Humberto' debería seguir siendo un huracán poderoso durante el jueves"

A las 00H00 GMT, el huracán tenía vientos máximos sostenidos de 185 km/h y se movía hacia el este-noreste a casi 20 km/h.

The National Weather Service (NWS) warned on September 17 that Humberto was likely to strengthen into a major hurricane before skirting Bermuda late the following day. Check the video. #WeatherBug #wx #weather #KnowBefore #Humberto #HurricaneHumberto pic.twitter.com/bJ9kjeDp4E