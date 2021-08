Huracán “Ida” alcanza categoría 4; Luisiana en alerta

ESTADOS UNIDOS.- La tormenta “Ida” ganaba fuerza con rapidez el domingo por la mañana y se convirtió en un peligroso huracán de categoría 4 horas antes de impactar la costa de Luisiana. Las autoridades de emergencias se apresuran a abrir refugios para personas desplazadas pese a los riesgos de contagio de coronavirus.

Ida alcanzó la categoría 4 varias horas antes de lo previsto por el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. La tormenta llegará en la misma fecha que el huracán Katrina, que devastó Luisiana y Mississippi hace 16 años.

EYE OF A MONSTER: @NOAA's #GOESEast 🛰️ gives an up-close look at the lightning swirling around the eye of #HurricaneIda, a dangerous Cat. 4 #hurricane, nearing the coast of southeastern #Louisiana.

