Huracán Kirk alcanza categoría 3 en el Atlántico y sigue fortaleciéndose

El huracán Kirk ha alcanzado la categoría 3 en la escala de Saffir-Simpson, con vientos máximos sostenidos de 195 kilómetros por hora (120 millas por hora), según informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés).

Hurricane #Kirk Advisory 12: Kirk Continues to Strengthen. Forecast to Become a Major Hurricane Tomorrow. https://t.co/tW4KeGe9uJ