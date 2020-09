Huracán Sally amenaza los estados del sur de Estados Unidos

Nueva Orleans.- Agotados por una intensa temporada de huracanes, los habitantes de los estados en la costa estadounidense del Golfo de México se preparaban para un nuevo golpe ante la llegada de Sally.

🛰 With the sun coming out we can now get a visible image of #Sally . The latest explosion of storms close to the center has produced an impressive image of gravity waves emanating in all directions. This would suggest #Sally is trying to strengthen; we shall see what Recon finds. pic.twitter.com/koyZzDzf9k

La tormenta alcanzó fuerza de huracán el lunes temprano, con vientos máximos de 136 kilómetros por hora (85 millas), de acuerdo con los meteorólogos, quienes dijeron que la mayor amenaza son las inundaciones, con hasta medio metro (2 pies) de lluvia cayendo en algunas áreas.

“Se espera que Sally sea un huracán peligroso de movimiento lento cerca de la costa del sureste de Luisiana, Mississippi y Alabama durante los próximos 2-3 días”, indicó el lunes temprano el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.

Sally es quizás la invitada menos bienvenida para muchos: por segunda vez en la historia registrada, hay cinco ciclones tropicales agitándose en la cuenca del Atlántico, dijo el meteorólogo Philip Klotzbach: Paulette, Rene, Teddy y ahora Vicky también están girando sobre el océano.

Jeffrey Gagnard, de Chalmette, Luisiana, pasó el domingo en Mississippi ayudando a sus padres a preparar su casa para Sally y asegurándose de que fueran evacuados de manera segura antes de la tormenta.

“Quiero decir, después de Katrina, cualquier cosa por aquí y cualquier cosa en el agua, te lo vas a tomar en serio”, dijo, mientras cargaba la parte trasera de su camioneta con cajas de agua embotellada en el estacionamiento de una tienda de comestibles en Waveland, Mississippi. “No puedes tomar nada a la ligera”.

El centro de huracanes dijo que era dem

No, your eyes are not deceiving you. You are seeing, count 'em, FIVE different Tropical Cyclones in the Atlantic at the same time. This is something that has only happened one other time in recorded history! #Sally #Paulette #Rene #Teddy #TD21 (could be #Vicky later today) pic.twitter.com/meUY0BKAxy