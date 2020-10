Huyen parisinos hacia la provincia para evitar confinamiento

París.- Miles de personas abandonaron París en automóvil antes que el segundo confinamiento, implementado por el Gobierno francés para contener nueva ola de Covid-19, entrara en vigor.

La región de París vivió atascos récord con 730 kilómetros acumulados de filas de automóviles, después de otros 400 de anteayer, señalaron las autoridades de tráfico.



Decenas de miles de personas abandonaron la capital y su periferia para pasar el confinamiento en sus lugares de origen o segundas residencias.



"Entiendo esa actitud. El confinamiento es extremadamente duro", señaló hoy a la emisora France Info la presidenta del consejo regional de París, Valerie Pecrésse.

Esta mañana, solo había 24 kilómetros de retenciones en los accesos a la capital, una cifra anormalmente baja.



Las calles de París están bastante más tranquilas de lo habitual, con un apreciable descenso de la circulación de vehículos privados y, sobre todo, se ve en las aceras a personas con carritos de la compra doméstica.



De todas formas, este confinamiento es más suave que el que vivió el país entre marzo y mayo pasados.



Francia inició este viernes un nuevo confinamiento nacional para intentar frenar el coronavirus, una decisión drástica que tuvo que tomaron las autoridades ante el fracaso de otras medidas como los toques de queda regionales.



El país es el segundo de Europa, tras Irlanda, en aplicar un nuevo confinamiento nacional, que en este caso se extenderá inicialmente por un mes, hasta el 1 de diciembre.



Otras reacciones fueron diversos disturbios en la capital en rechazo al confinamiento.



Algunas personas portaban una calcomanía que mostraba a un cubrebocas dentro de un signo de prohibido, en abierta negativa a usarlo.



Francia suma ya 36 mil 20 fallecimientos y un millón 282 millones de casos por la pandemia, con un ritmo de hospitalizaciones y de ingresos en cuidados intensivos cada vez más elevado.



Como las medidas no serán tan estrictas, los ciudadanos podrán salir una hora al día, a un máximo de un kilómetro de sus domicilios, para pasear o hacer deporte, y se mantienen abiertas guarderías y educación primaria y secundaria.



Bodas y entierros podrán celebrarse, aunque con asistencia muy reducida (6 y 30 personas como máximo, respectivamente).



Sí cerrarán los establecimientos que reciben público y los comercios no esenciales. El Gobierno prometió revisar la situación al cabo de dos semanas para ver si es factible reabrir algunos de esos comercios.



El Ejecutivo que preside Emmanuel Macron intenta que este confinamiento tenga el menor impacto posible en una economía que se prevé que caiga un 11 por ciento durante este año.



El Ministro de Finanzas, Bruno Le Maire, adelantó ayer que el Estado gastará 15 mil millones de euros por cada mes que dure el confinamiento en ayudas a las empresas afectadas, trabajadores autónomos y en el subsidio de desempleo parcial.



Siete de cada diez franceses aprueban el confinamiento, según un sondeo publicado por el diario Le Figaro, aunque solo una pequeña mayoría (52 por ciento) respalda el cierre de comercios no esenciales.



El Ministro del Interior garantizó que este fin de semana habrá flexibilidad en la aplicación de las medidas para asegurar que las familias que salieron para las vacaciones escolares de otoño puedan volver a sus casas de cara a la reanudación de las clases el lunes.



La flexibilidad también se extenderá para facilitar las visitas a los cementerios durante el próximo domingo, 1 de noviembre.

(Con información de EFE).