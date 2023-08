Idalia amenaza a Florida como huracán categoría 3

Idalia adquirió fuerza de huracán categoría 1 este martes y su trayectoria indica que se dirige hacia la costa de Florida en el Golfo de México.

Autoridades advirtieron a los pobladores de zonas vulnerables que se prepararan y abandonaran sus hogares para escapar de la amenaza de fuertes vientos e inundaciones devastadoras.

Se anticipa que toque tierra Idalia firme el miércoles temprano como un ciclón de categoría 3, con vientos máximos sostenidos de hasta 193 kilómetros por hora.

El Servicio Meteorológico Nacional en Tallahassee señaló que Idalia será un “evento sin precedentes” considerando a que ningún huracán de categoría 3 o mayor ha pasado nunca por la bahía colindante con la región del Big Bend, zona donde se proyecta que llegue primero.

En la isla de Cedar Key, la comisionada Sue Colson y otras autoridades municipales guardaron documentos y aparatos electrónicos en el Ayuntamiento.

Los funcionarios enviaron un mensaje para los casi 900 residentes que estaban bajo órdenes de evacuación obligatoria de la isla cercana a la costa de la región de Big Bend.

“Una palabra: Váyanse”, enfatizó Colson. “No es algo para discutir”.

Más de una docena de elementos policiales estatales fueron a cada casa para advertir a los habitantes que la marea a causa del ciclón podría alcanzar los 4.5 metros de altura.

Autoridades suspendieron el cobro de peajes en las autopistas que conducen fuera de la zona de peligro, se abrieron refugios y los hoteles se prepararon para resguardar a los evacuados.

Más de 30 mil trabajadores de servicios públicos se reunieron para realizar reparaciones lo antes posible tras el paso del huracán. Se activaron unos 5,500 elementos de la Guardia Nacional.

El Centro Nacional de Huracanes informó a las 2 pm, hora del este de EU, que Idalia se ubica a 390 kilómetros al sur-suroeste de Tampa y tenía vientos máximos sostenidos de 150 km/h .

Después de tocar tierra en la región de Big Bend, se pronostica que Idalia cruce la península de Florida y luego empape el sur de Georgia y de las Carolinas el jueves.

Los gobernadores de Georgia, Brian Kemp y el de Carolina del Sur, Henry McMaster, anunciaron estados de emergencia, y con ello liberaron recursos y personal estatal.

Hurricane Idalia is expected to continue strengthening until landfall in the Florida Big Bend region early tomorrow morning as a major hurricane. Impacts include catastrophic storm surge, life-threatening winds, and widespread heavy rainfall leading to flash flooding. pic.twitter.com/zU5XZ0bXeo