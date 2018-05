Mira los ríos de lava de Hawái desde el espacio

Agencia

HONOLULU, Estados Unidos.- Miles de personas han sido evacuadas de sus casas en la isla grande de Hawái desde que el volcán Kilauea entrara en erupción. En las últimas semanas han aparecido grietas en el suelo de las que han brotado fuentes y ríos de lava que han ido devorando hogares, carreteras y coches. ¿Cómo se ven desde el espacio?

La Agencia Espacial Europea ha publicado este viernes una espectacular imagen satelital de los ríos de lava del Kilauea. Fue tomada el 23 de mayo por el satélite Sentinel-2B y muestra los ardientes canales de roca fundida que llegan hasta el océano, donde evaporan el agua causando enormes columnas de vapor.

Hoy ya son tres los flujos de lava que dan al océano, y los marines se preparan para la posible evacuación de otras 2000 personas si la lava alcanza la carretera estatal 130. Con sus dos helicópteros capaces de transportar hasta 50 pasajeros a la vez, podrían evacuar a toda la comunidad de Leilani Estates en pocas horas.

Las fuentes de lava fluyeron lentamente durante un tramo casi continuo de 3.2 kilómetros (2 millas) a lo largo de una serie de fisuras que se abrieron en el suelo, indicaron los científicos el jueves. Las fuentes alimentan los ríos de lava que se dirigen a la costa. El cauce en el extremo oriente se dividió y creó tres ríos de lava que llegan al mar.

Desde que comenzó la erupción el 3 de mayo, el condado de Hawai ordenó la evacuación de alrededor de dos mil personas del vecindario Leilani Estates y comunidades vecinas.

Las autoridades han dicho que otras mil personas podrían tener que ser desalojadas si la lava cruza ciertas carreteras y aísla comunidades en la parte rural de la isla.

El volcán ha abierto más de 20 fisuras en el suelo, de las que se libera lava, dióxido sulfúrico y vapor. La lava fluye por la ladera del volcán en camino al mar, ubicado a varios kilómetros de distancia.

