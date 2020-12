Impactante explosión en planta química provoca voraz incendio (Video)

Daniel Lara Hernandez

ESTADOS UNIDOS.- Las autoridades de la ciudad de Belle, Virginia Occidental, Estados Unidos, reportaron una explosión, seguida de un incendio, en una planta química local, por lo que ordenaron a los residentes refugiarse en los edificios más cercanos.

Conforme a lo descrito en informes preliminares, dos personas resultaron heridas.

De acuerdo con un comunicado, la orden de refugio se emitió para "un radio de 3.2 kilómetros" a la redonda de la planta química Chemours de Belle. Con esto, urbes colindantes como Marmet, Chesapeake y Chelyan también deberán tomar previsiones.

"Hemos tenido al menos una explosión muy grave y un incendio en curso en la planta", afirmó el comisionado del condado de Kanawha, Kent Carper, después de los primeros reportes sobre la explosión.

WATCH: Aerial footage shows a fire at the Chemours plant in Belle following an explosion. Officials say the situation has stabilized since the video was taken.



(Video courtesy of Aaron Spencer) pic.twitter.com/AcSOgWXGBy