Trump niega entrada a Estados Unidos a damnificados por huracán Dorian

The Associated Press

MIAMI, Estados Unidos.- Más de 100 damnificados de las Bahamas que esperaban ser evacuados a Florida luego del paso del huracán Dorian pero no tienen visa estadounidense fueron obligados a descender de un transbordador debido a que los operadores no coordinaron la misión con las autoridades, informaron funcionarios el lunes.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) solicitó que la compañía se coordinara con el gobierno estadounidense y con el de las Bahamas para organizar la revisión de los pasajeros antes de zarpar de Freeport, pero no lo hizo, señaló la agencia en un comunicado. En tomas de la televisora WSVN puede verse una embarcación que viajaba hacia Fort Lauderdale el domingo mientras en un altavoz se anunciaba que los pasajeros que no tenían visa estadounidense debían desembarcar.

Los residentes de las Bahamas necesitan una visa para viajar a Estados Unidos a menos que sean examinados primero por agentes aduanales estadounidenses en uno de los dos principales aeropuertos bahameños. La CBP también puede organizar una revisión previa especial de pasajeros que salen de puertos. A pesar de ello, el senador estadounidense Marco Rubio dijo que el barco de Balearia Caribbean decidió zarpar el domingo en lugar de aguardar a que se realizara la revisión previa.

Pidieron a Trump eliminar las revisiones, pero el presidente de EU dijo que no

Rubio y el también senador Rick Scott le han solicitado al gobierno del presidente Donald Trump que elimine los requisitos de visa para los bahameños víctimas de la tormenta que tengan parientes en Estados Unidos, pero el mandatario indicó el lunes que desea mantener las revisiones rigurosas en parte debido a “gente que va a las Bahamas y que no debería estar allí”.

La compañía española de ferrys se disculpó el lunes con los 119 pasajeros que no pudieron ser llevados a Fort Lauderdale. En las tomas de video era posible ver a pasajeros caminando por los pasillos _algunos con niños pequeños_ para descender del transbordador después de que ya lo habían abordado.

En un comunicado, la portavoz Pilar Boix dijo que el ferry permitió que los pasajeros se embarcaran porque pensaba que no necesitaban visas.

“Posteriormente la compañía naviera recibió indicaciones de que, para poder viajar a Estados Unidos, los pasajeros necesitarían ser preaprobados en persona en las oficinas de inmigración en Nasáu”, afirmó Boix en un correo electrónico.

Unas 857 personas que fueron debidamente revisadas llegaron a Florida en un crucero el sábado “sin incidentes”, añadió la CBP.