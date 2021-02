¡Importante hallazgo! Descubren carro ceremonial casi intacto en Pompeya

Milán. — Funcionarios del sitio arqueológico de Pompeya anunciaron el sábado el hallazgo de un carro ceremonial intacto, uno de varios descubrimientos importantes en la zona fuera del parque cerca de Nápoles tras la investigación de una excavación ilegal.

Still wrapping my head around the latest incredible discovery of a four-wheeled processional chariot from Civita Giuliana near #Pompeii . The bronze medallion decoration is stunning but I’m still gawping at its four wheels! Image 1: @_MiBACT Images 2-4 @pompeii_sites | Luigi Spina pic.twitter.com/vVkH6leq7V

El carro con sus aplicaciones de hierro, decoraciones de bronce y restos de madera mineralizada fue hallado en Civita Giuliana, un asentamiento al norte de Pompeya, más allá de los muros de la antigua ciudad, estacionado en el pórtico de un establo donde había también restos de tres caballos.

This is an exceptional discovery, not only because it adds an additional element to the history of this dwelling and the story of the last moments of those who lived in it, but above all because it represents a unique find in an excellent state of preservation. pic.twitter.com/7NE0v6m6Rp