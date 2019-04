Así se ve hoy la Catedral de Notre Dame

Agencia

PARÍS, Francia.- Las cámaras fotográficas han podido ingresar a la Catedral de Notre Dame y han documentado los estragos que causó el incendio que derrumbó el techo y la aguja central de la construcción ayer por la tarde.

De acuerdo con las gráficas que ya han sido difundidas por agencias de noticias internacionales, las llamas dañaron algunas reliquias y centenarias joyas arquitectónicas, daños que han sido captados por fotoperiodistas que pudieron ingresar al interior de la iglesia parisina, informa Infobae.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, prometió reconstruir en cinco años la catedral de Notre Dame de París, tras el devastador incendio que acabó con gran parte del templo este lunes.

"Somos un pueblo de constructores, tenemos mucho que reconstruir. Vamos a reconstruir la catedral de Notre Dame y hacerla más bella todavía, esperamos hacerlo de aquí a cinco años", dijo el mandatario francés en un discurso que publicó en su cuenta de Twitter.

Nous sommes ce peuple de bâtisseurs. Nous avons tant à reconstruire. Alors oui, nous rebâtirons la cathédrale Notre-Dame, plus belle encore, et je souhaite que cela soit achevé d’ici 5 années, nous le pouvons. Et là aussi nous mobiliserons.