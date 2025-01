Incendio en centro comercial de Dallas deja más de 500 animales muertos

Un incendio en el Bazar Plaza Latina, un centro comercial ubicado en Dallas, Texas, causó la muerte de más de 500 animales, principalmente aves pequeñas, el viernes por la mañana.

Según las autoridades, aunque no se reportaron heridos humanos, los animales fallecieron debido a la inhalación de humo.

Heartbreaking update 💔

Dallas Animal Services says 579 animals died in the fire at Plaza Latina.

Firefighters were able to save some animals, doing CPR on a tortoise and reviving a dog.@CBSNewsTexas pic.twitter.com/4Xg5A2rT2x