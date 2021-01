Incendio acaba con la vida de 10 bebés en hospital de la India

India.- Una decena de bebés fallecieron este sábado durante el incendio de un hospital en Bhandara, a 70 kilómetros de Nagpur, India.

El siniestro ocurrió en el Hospital General del Distrito, en la unidad de cuidados intensivos de un hospital administrado por el gobierno en el oeste de India el sábado temprano.

La policía informó que 10 bebés perdieron la vida entre las llamas y el humo. Los bomberos rescataron a siete bebés de la unidad de recién nacidos del hospital.

De acuerdo con información de medios internacionales, personal del hospital del distrito de Bhandara dio la voz de alarma hacia la 1:30 de la mañana tras ver que salía humo del cuarto piso, donde se encuentra la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN), explicó a Efe el cirujano Pramod B. Khandate.

“El personal llamó de inmediato a las autoridades e intentó rescatar a los bebés”, anotó Khandate, pero aunque siete de los recién nacidos pudieron salir con vida, otros 10 murieron, añadió.

La tragedia fue lamentada por el primer ministro de la India, Narendra Modi, quien externó su pesar a través de Twitter.

“Desgarradora tragedia en Bhandara, Maharashtra, donde hemos perdido preciosas vidas de jóvenes. Mis pensamientos están con todas las familias en duelo. Espero que los lesionados se recuperen lo antes posible”, publicó.

Heart-wrenching tragedy in Bhandara, Maharashtra, where we have lost precious young lives. My thoughts are with all the bereaved families. I hope the injured recover as early as possible.