Incendio en Oakland destruye viviendas y provoca evacuaciones masivas

Un incendio forestal arrasó al menos siete viviendas en un vecindario en las colinas de Oakland, California, el pasado viernes, llevando a las autoridades a ordenar la evacuación de cientos de residentes.

La emergencia se produjo en un contexto de alertas meteorológicas por alto riesgo de incendios en gran parte del estado, que continuarán vigentes hasta el sábado, según reportes de los meteorólogos.

Raw ground video of crews battling the #OaklandHills fire that has damaged multiple homes. Read more: https://t.co/I1JCrsnJBR pic.twitter.com/AiJp3grID6