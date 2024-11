Incendio pone en peligro a pinturas de Monet y Van Gogh en Londres

Este sábado 17 de agosto, un incendio en el centro artístico ‘Somerset House’ en Londres estuvo a punto de devorar pinturas de gran valor de artistas como Monet, Van Gogh y Cézanne.

Para apagar las intensas llamas que salían del techo del edificio ubicado junto al río Támesis, se necesitaron más de 125 bomberos, quienes horas más tarde lograron evitar que el fuego se extendiera.

En X (antes Twitter) circulan decenas de videos que muestran como una extensa nube de humo y llamas de rojo intenso obstaculizaban la labor de los bomberos londinenses.

Reporting LIVE: FIRE Breaks out at the Somerset House! 🔥 Insane that this continues to happen to the old world structures. We will follow along and see if they give us the cause. pic.twitter.com/WcHIyd3Z1x

Después de que lograron controlar la alarmante situación, la Brigada de Bomberos de Londres informó que hasta el momento se desconocen que causó el incendio, el cual pudo haber terminado en una tragedia para las artes.

El lugar tenía previsto llevar a cabo un evento de breakdance; ahora enfrenta un futuro incierto después de lo sucedido.

Por su parte, Somerset House declaró que tanto su personal como el público se encontraban a salvo y aclaró que las obras de arte se salvaron ya que por pura suerte, estaban ubicadas lejos de donde comenzó el incendio.

Somerset House is currently closed due to a fire which has broken out in one small part of the building.



All staff and public are safe and the site is closed. The London Fire Brigade arrived swiftly and we’re working very closely with them to control the spread of the fire.