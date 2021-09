Incendio en prisión de Indonesia deja 41 muertos (VIDEO)

YAKARTA, Indonesia (AP) — Un fuerte incendio que se registró el miércoles en una prisión hacinada cerca de la capital de Indonesia dejó al menos 41 reclusos muertos y otros 39 heridos.

Las autoridades continúan investigando las causas del fuego que comenzó en el bloque C de la prisión de Tangerang, en las afueras de Yakarta, que es usada para los implicados en narcotráfico, dijo Rika Aprianti, portavoz del departamento de correccionales en el Ministerio de Justicia.

Centenares de policías y soldados fueron desplegados para que tomaran el control de la prisión de Tangerang, cuyos 2.000 reclusos rebasan la capacidad instalada de 1.225, agregó. El bloque C alojaba a 122 presidiarios cuando se presentó el incendio.

La portavoz señaló que el fuego fue apagado pocas horas después y que todas las víctimas han sido llevadas a un hospital.

Fugas y motines acompañados de incendios son comunes en Indonesia, donde los hacinamientos se han convertido en un problema en las prisiones, que tienen pocos fondos y un alto número de detenidos por la lucha antidrogas.

