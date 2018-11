Se incendia puente de Brooklyn; hay un muerto y cinco heridos

Agencia

NUEVA YORK.- Este miércoles se registró un impresionante incendio en el puente de Brooklyn (Nueva York, EE.UU.) mismo que desencadenó un accidente de circulación múltiple que paralizó el tránsito en el lugar. Al menos hay un fallecido y cinco personas heridas, informó una cadena local.

De acuerdo a RT, el suceso se produjo pasadas las siete de la mañana cuando cuatro automóviles colisionaron. La explosión acabó envolviéndolos en llamas.

La vialidad en el puente fue cerrada en ambos sentidos, aunque poco después se reabrió uno de los carriles.

Un video publicado en la Red muestra una espesa columna de humo negro que se levanta desde el lugar del accidente.

(DUMBO, Brooklyn) Car Fire on Brooklyn Bridge — Three vehicles are engulfed in flames and emitting black smoke. FDNY are working to extinguish. https://t.co/ZZylzeGxIY https://t.co/NJeFbCb2mu #CitizenAppNYC pic.twitter.com/fSTLV8wIIF