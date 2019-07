La India emprende misión hacia el lado oscuro de la Luna

Agencia

INDIA.- Una semana después de abortar la misión debido a un problema técnico, este lunes la agencia espacial de la India envió una nave no tripulada al lado oculto de la Luna.

Los científicos en el centro de control de misión estallaron en aplausos cuando el cohete despegó en un día despejado como estaba previsto, a las 14:43 (0913 GMT) del lunes desde Sriharikota, en el sur de India, publica el portal de noticias Excélsior.

Sivan, jefe de la agencia espacial india, dijo que el cohete exitosamente introdujo a la nave espacial en órbita.

Chandrayan, la palabra en sánscrito para “nave lunar”, está diseñada para aterrizar en el polo sur del satélite en septiembre y enviar un vehículo de exploración a investigar depósitos de agua confirmados por una misión anterior que orbitó en torno a la luna.

La primera misión lunar india envió una sonda que orbitó en torno al satélite en 2008 y ayudó a confirmar la presencia de agua.

El primer ministro, Narendra Modi, tuiteó que el conocimiento actual de la Luna “será significativamente mejorado”.

Sivan dijo en conferencia de prensa que el éxito del lanzamiento de la nave espacial es el “principio de la histórica travesía de India” a la Luna.

Efforts such as #Chandrayaan2 will further encourage our bright youngsters towards science, top quality research and innovation.



Thanks to Chandrayaan, India’s Lunar Programme will get a substantial boost. Our existing knowledge of the Moon will be significantly enhanced.