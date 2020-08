India: Reportan 14 muertos al salirse un avión de la pista y partirse en dos

Nueva Delhi.- Al menos 14 personas murieron y 123 resultaron heridas cuando un avión de Air India Express se salió de pista y se partió en dos al aterrizar el viernes bajo una lluvia intensa en el sur de la India.

Abdul Karim, un alto funcionario policial del estado de Kerala, dijo que murió uno de los pilotos. Al menos 15 heridos se encontraban en estado crítico.

Malappuram collector has informed that rescue operations at site have been completed. All have been transferred to hospitals in Malappuram & Kozhikode:Kerala CM



Directorate General of Civil Aviation says death toll in the flight crash landing incident is at 16.(Pic source:NDRF) pic.twitter.com/CFmTDhyXxP