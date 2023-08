India y Malasia protestan por mapa donde China 'se apropia' de tierras en disputa

Malasia se unió este miércoles a la India para protestar contra un nuevo mapa chino argumentando que incluyó territorio indio y zonas marítimas malayas próximas a la isla de Borneo.

Previo a la cumbre del Grupo de los 20 que se celebrará la próxima semana en Nueva Delhi.

Esta situación ha incrementado las tensiones entre China e India.

Estas naciones mantienen un enfrentamiento militar desde hace tres años en su frontera común.

El momento de la protesta es clave, ya que se prevé que el presidente chino, Xi Jinping, asista a la cumbre.

Declaró Arindam Bagchi, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores indio.

El martes, autoridades de la India proporcionaron formalmente una objeción por vía diplomática a la parte china sobre el llamado "mapa estándar" de 2023, que incluyó territorio indio.

El lunes la versión del mapa chino en el sitio web del Ministerio de Recursos Naturales muestra Arunachal Pradesh y la meseta de Doklam, territorios por las que ambas partes se han peleado, incluidas dentro de las fronteras chinas.

Además de Aksai Chin en la sección occidental que China controla pero India aún reclama.

El ministro indio de Asuntos Exteriores, Jaishankar Subhramanyam, también rechazó la reclamación de los chinos en una entrevista para televisión el martes.

"Tenemos muy claro cuáles son nuestros territorios. No debería haber ninguna duda al respecto. Hacer reivindicaciones absurdas no convierte el territorio de otros en tuyo", enfatizó

Por parte su homólogo de Malasia rechazó las "reivindicaciones unilaterales" de China y añadió que el mapa "no es vinculante" para la nación.

Por último solicitó que el conflicto se tratara de forma pacífica y racional mediante el diálogo y las negociaciones.

The 2023 edition of China's standard map was officially released on Monday and launched on the website of the standard map service hosted by the Ministry of Natural Resources. This map is compiled based on the drawing method of national boundaries of China and various countries… pic.twitter.com/bmtriz2Yqe