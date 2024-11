Infernal realidad en Gaza: 6 niños salen heridos en ataque a hospital

En el norte de la Franja de Gaza, al menos seis menores de edad resultaron lesionados, esto después de que el Hospital Kamal Adwan donde estaban internados, fuera el blanco de un nuevo ataque.

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, informó esta semana en un mensaje publicado en su cuenta en X (antes Twitter) lo siguiente:

Shortly after the @WHO-led mission to Kamal Adwan Hospital yesterday, the facility's third floor was reportedly hit again, injuring six children who are patients there. One child sustained a critical injury. Water tanks were damaged. Heavy bombardment persisted very close to the… pic.twitter.com/wbApI0odRU