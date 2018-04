Pide justicia: su hija murió al salir volando en un inflable

Agencia

Gran Bretaña.- Este martes, el tribunal de la ciudad de Chelmsford celebró una audiencia sobre el caso de un padre cuya hija falleció el 26 de marzo de 2016 en una feria celebrada con motivo de la Pascua en la localidad británica de Harlow. La menor, de 7 años, se había subido en un castillo inflable, cuando una ráfaga del viento la elevó unos diez metros sobre la tierra antes de arrastrarla cuesta abajo por un terraplén.

"Recuerdo que [el castillo] voló sobre una especie de caravana y siguió por el campo [cuesta abajo]", relató el padre de la menor, Lee Grant, ante el tribunal. "Voló unos 10 o 15 metros sobre el suelo", abundó.

También te puede interesar: Castillos inflables, un peligro mortal

"No pude encontrarla [a su hija]. No pude encontrar la entrada al castillo ya que se había desinflado"

Además, el progenitor relató que intentó alcanzar el castillo, pero este "simplemente rodaba y rodaba". Según el británico, por el camino el castillo chocó contra un árbol y al final fue detenido por una valla.

"No pude encontrarla [a su hija]. No pude encontrar la entrada al castillo ya que se había desinflado", añadió.

Según sus palabras, finalmente alguien rescató a la niña del castillo y la menor fue trasladada al hospital, donde murió como consecuencia de las heridas.

Chelmsford Crown Court hears bouncy castle, which blew across fairground in Harlow with young girl inside in 2016, was packed into trailer before police arrived on the scene. Two workers deny manslaughter by gross negligence. The trial continues pic.twitter.com/YrmZWpsCYa