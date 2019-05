Explorador rompe record de inmersión submarina y encuentra algo terrible

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- El explorador estadounidense Víctor Vescovo, de 53 años, rompió el récord mundial de inmersión en submarino en la Fosa de las Marianas, el lugar más profundo del planeta, donde encontró algo que lo dejó helado y con muy mal sabor de boca… restos de basura de plástico.

De acuerdo a RT, Vescovo se sumergió 10.928 metros hasta el fondo del abismo Challenger, ubicado en el extremo sur de la fosa de las Marianas, en el océano Pacífico. Su inmersión superó en 16 metros el anterior descenso más profundo realizado en este lugar en 1960.

Durante su exploración, que duró unas cuatro horas, Vescovo encontró varias especies desconocidas y, lamentablemente, también una bolsa de plástico junto con envoltorios para caramelos. "Fue muy decepcionante ver la evidente contaminación humana del lugar más profundo del océano", comentó el explorador en una entrevista.

Según su equipo, durante la inmersión se identificaron cuatro nuevas especies de anfípodos (pequeños crustáceos), mientras que el explorador recogió muestras de las rocas del fondo y pequeños organismos para comprobar si había microplástico en sus sistemas digestivos.

What's it like at the bottom of #MarianaTrench, 35,853 ft below the waves? This habitat is home to an array of unique creatures incl Arrowtooth Eel, Grenadiers, Cusk Eel, Snailfish, and more... The @FiveDeeps team also found plastic waste on the ocean floor.😔🌊 #DeepPlanet pic.twitter.com/SKqZvYCec0