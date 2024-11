Intensifican búsqueda de mujer en el Gran Cañón tras inundación

Los equipos de búsqueda y rescate continúan intensamente la búsqueda de Chenoa Nickerson, una mujer de 33 años originaria de Gilbert, Arizona, que desapareció tras ser arrastrada por una inundación repentina en el Parque Nacional del Gran Cañón.

La información fue compartida por su hermana, Tamara Morales, en redes sociales el sábado.

Nickerson se encontraba en el arroyo Havasu, a unos 800 metros de su desembocadura en el río Colorado, cuando ocurrió la crecida el jueves por la tarde. El Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos indicó que la mujer estaba acampando cerca de la aldea de Supai, en la reserva Havasupai, una zona conocida por sus características inundaciones y coloridas cascadas.

A flash flood struck Havasu Creek on Thursday around 1:30 p.m. Family members say 33-year-old Chenoa Nickerson and her husband were hiking in the Havasupai area when the flash flood struck, separating the couple.



Her husband was found but Chenoa is still missing: pic.twitter.com/bUYEL8pRvB