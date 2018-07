Estampida en plaza comercial de Mc Allen por asalto

Agencia

MC ALLEN, Texas.-En Internet han aparecido las primeras imágenes desde el centro comercial La Plaza Mall, situado en la ciudad de McAllen (Texas, EE.UU.), donde este sábado un grupo de individuos asaltaron una joyería en un intento de robo.

Según las autoridades locales, cinco sospechosos fueron detenidos y afortunadamente nadie resultó herido. El asalto generó un gran pánico entre los visitantes del centro comercial, que al escuchar los estallidos que probablemente se debieron a la ruptura del vidrio de la tienda y no a los disparos, se echaron a huir.

Came shopping with my momma and this happened! So crazy.. @LaPlazaMall pic.twitter.com/FDZGYXKHIY