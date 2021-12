Inundaciones en Brasil continúa cobrando vidas: se registran 20 muertos

Se registran alrededor de 20 muertos y 358 heridos a causa de las inundaciones en Bahía, Brasil, este desastre ha afectado más de 470 mil personas en 116 localidades.

Semanas de intensas lluvias provocan la ruptura de 2 presas en Bahia, Brasil, y graves inundaciones. 🌧🌊#Meteorología #emergenciaclimática

De acuerdo con la información del gobierno estatal, tras las intensas lluvias e inundaciones desde noviembre en Bahía, el número de muertos a incrementado aproximadamente una veintena y más de 62 mil 800 personas se han quedado sin hogar; 100 personas se declararon en estado de emergencia, además se reportó la ruptura de múltiples presas.

The Brazilian government created a Task Force, coordinated by the National Civil Defense, gathering federal, state and city multidisciplinary teams to assist the communities severely hit by floods in the states of Bahia and Minas Gerais, in this strikingly heavy rain season. pic.twitter.com/WkrBSaz5Ww — Government of Brazil (@govbrazil) December 28, 2021

Ante la situación presentada, el gobernador del estado, Rui Costa, sobrevoló este domingo en las zonas afectadas por las lluvias, asimismo se encontró con los secretarios de Infraestructura, Salud, Cuerpo de Bomberos y Defensa Civil de Brasil para actuar rápidamente a las comunidades gravemente afectadas por la inundaciones de Bahía y Minas Gerais.

#⃣ #AHORA | Se elevan a 20 los fallecidos por las inundaciones en el noroeste de Brasil. Bahia estaba pasando por una larga sequia que finalizo con unas fuertes lluvias, que han afectado a mas de 18,000 personas. pic.twitter.com/yg551O1mAA — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) December 27, 2021

El gobierno brasileño informó que a principios de diciembre elementos militares se encuentran ayudando a la búsqueda y rescate de personas.

Relief funds have been made available by Caixa, the largest public bank in Brazil. Other public institutions, like Banco do Nordeste, and the program Pátria Voluntária launched campaigns to collect provisions and medical products, as well as financial aid to those in distress. pic.twitter.com/L47YCSVwcc — Government of Brazil (@govbrazil) December 28, 2021

Asimismo se han despejado carreteras bloqueadas y se proporciona agua potable, artículos de higiene y ropa. En total se ha distribuido más de 60 toneladas de alimentos y 2.5 toneladas de suministros médicos.

Since early December, the military have been helping in search and rescue. Besides clearing blocked roads and providing drinking water, hygiene items and clothing, the Armed Forces have already distributed 60+ tons of food and 2.5 tons of medical supplies. pic.twitter.com/Ju1bh5Uhs6 — Government of Brazil (@govbrazil) December 28, 2021

Finalmente el gobernador de Bahía declaró que se incrementará la estructura de apoyo para continuar llevando los recursos necesarios a zonas remotas, como Itapetinga y otras localidades del Sureste, los insumos se llevarán con aeronaves. También seguirán mandando equipos de rescate con el objetivo de asegurar todo tipo de asistencia.

