¡Malas noticias! Inundaciones en Italia deja decenas de muertos

Agencia

ITALIA.- Un total de 12 personas murieron en las últimas 24 horas a causa de las inundaciones en la isla italiana de Sicilia, mientras en todo el país aumentaron a 29 las víctimas por el mal tiempo en la última semana.

Las autoridades locales informaron que nueve de las víctimas sicilianas eran miembros de dos familias que anoche se reunieron para cenar en una casa campestre en la localidad de Casteldaccia, cercana a la ciudad de Palermo, cuando el inmueble fue arrasado por el agua y el lodo del río Milicia, que se desbordó a causa de las intensas lluvias.

También te puede interesar: Despliegue militar para la frontera costaría 200 mdd para EU

El inmueble quedó rápidamente inundado, con el agua que llegó al nivel del techo en pocos minutos, confirmó el único superviviente, Giuseppe Giordano, quien se salvó porque logró aferrarse a un árbol.

Otros dos miembros de las familias, un hombre y una menor, también se salvaron porque habían salido a comprar dulces.

“Es una tragedia tremenda”, confirmó el alcalde de Casteldaccia, Giovanni De Giacinto....

Entre las víctimas hubo tres menores de edad, nietos de Antonino y Matilde Girodano, quienes también perdieron la vida al igual que otros cuatro adultos.

“Me dí cuenta que el agua estaba entrando en la casa y dije a todos que debíamos salir, pero apenas abrí la puerta fui embestido por un río de agua que me aventó hacia afuera, me logré agarrar a un árbol y así sobreviví”, declaró a los medios el supreviviente, que perdió a su esposa e hijos.

“Es una tragedia tremenda”, confirmó el alcalde de Casteldaccia, Giovanni De Giacinto.

Dijo que la casa arrasada había sido construida en una zona prohibida porque estaba cerca del lecho de un río y que, incluso, existía una orden de demolición.

Aguas en el municipio de Vicari

Asimismo, los servicios de socorro informaron que fue encontrado el cadáver de Alessandro Scavone, dueño de una gasolinería, cuyo auto fue arrastrado por las aguas en el municipio de Vicari, también cercano a Palermo.

Otras dos víctimas fueron confirmadas en la provincia siciliana de Agrigento. Se trató de dos turistas alemanes cuyo auto fue arrastrado por las aguas cerca de la localidad de Cammarata, dijeron portavoces del cuerpo de bomberos.

Confirmaron que, en cambio, estaba desaparecido un médico de 40 años de edad que se dirigía al hospital de Corleone y cuyo vehículo fue encontrado abandonado.

En la ciudad de Venecia las inundaciones dañaron la basílica de San Marcos...

A Sicilia llegó el primer ministro, Giuseppe Conte, quien anunció que será declarado el estado de emergencia para que la isla pueda obtener recursos públicos para la reconstrucción.

Sin embargo, el mal tiempo ha afectado en los últimos días a todo el país, con un balance de muertos que hoy llegó a los 29, mientras los daños materiales y medioambientales eran también cuantiosos.

En la ciudad de Venecia las inundaciones dañaron la basílica de San Marcos y otros inmuebles históricos, al tiempo que en Val di Fiemme, en la norteña provincia de Trentino Alto Adige y en Val Saisera, en la provincia de Udine, el mal tiempo destruyó completamente dos bosques, con millones de pinos rojos usados para construir violines y otros instrumentos musicales.

Igualmente en el puerto de Rapallo decenas de yates y otras embarcaciones fueron destruidos por marejadas de más de cuatro metros de altura, que también afectaron las ciudades de Génova y Portofino.

Otros daños cuantiosos se han registrado en las regiones de Calabria, Lazio, Toscana, Piemonte, Veneto, Liguria y Lombardia.

Con información del portal de noticias Notimex.