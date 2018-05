¡El Taj Mahal está quedando verde! Y esta es la razón

Agencia

India.- Dos jueces de la Suprema Corte de la India denunciaron que el Taj Mahal, el imponente edificio de mármol que se considera monumento nacional, está tomando una tonalidad verde y marrón, según informó el diario The Times of India.

En el periódico indio se menciona el aumento de la contaminación como la causa de esta coloración; sin embargo, otras fuentes señalan otra causa, quizá más sorprendente: el excremento de insectos, informa el portal Milenio.com.

En su reclamo, los jueces de la Suprema Corte india, Madan B Lokur and Deepak Gupta, solicitaron la intervención del gobierno central para llevar expertos internacionales capaces de salvar al hermoso monumento del mármol.

Según el reclamo, al que se unieron otros funcionarios, las autoridades locales no han conseguido frenar el deterioro del Taj Mahal, pues "no tienen el expertise técnico, o si lo tienen sencillamente no les importa".

Según la BBC y el sitio Archaeology & Arts, el drenaje del río Yamuna —que se halla a un lado del Taj Mahal— atrae una gran cantidad de insectos, los cuales depositan desechos del río y sus excrementos en las paredes del palacio, lo que termina manchándolo.

Aunque este problema no es nuevo, autoridades locales y expertos aseguran que la condición del monumento está empeorando. Según la BBC, actualmente se está llevando a cabo un proceso de limpieza, pero existen temores de que éste no sea efectivo.

El Taj Mahal se encuentra en la ciudad de Agra y fue construido en el siglo XVII por el emperador mogol Shah Jahan, como un mausoleo para su esposa preferida, Mumtaz Mahal. En 1983, fue reconocido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, es un gran atractivo turístico y un monumento emblemático de La India.