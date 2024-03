Investigan presunto espionaje del historial médico de Kate Middleton

Una agencia británica especializada en privacidad está investigando el presunto espionaje del historial médico de Kate Middleton, que se dice tuvo lugar cuando ella estuvo internada en un hospital privado de Londres por su cirugía abdominal.

Tal parece que el personal del centro médico intentó ‘echar un vistazo’ a la información confidencial de la princesa de Gales sin que nadie viera nada durante su estancia en el London Clinic a principios de año.

Latest Kate Middleton news, live updates: Everything to know about medical records breach, wild ‘missing’ theories, more https://t.co/z8QGQcDr6J pic.twitter.com/GWStxgRpwd