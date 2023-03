Investor Day de Tesla 2023 desde Texas, es presidido por Elon Musk

Durante este miércoles, se lleva a cabo el Investor Day 2023 en Texas, el cual ha causado expectativas por posibles detalles de la instalación de su nueva empresa en el estado de Nuevo León.

Asimismo, durante el evento se ha dado a conocer las líneas de producción que la empresa Tesla, propiedad de Elon Musk ha desarrollado, por lo tanto, aquí te compartimos algunos detalles que se han mencionado.

16:00 "Fue una buena idea, pero no el momento adecuado".

15:59 Explican el proceso a través del cual se crearon los primeros modelos Tesla, el cual comienzó con el diseño, después intervino la ingeniería, y posteriormente la manufactura. Con el tiempo, consiguieron llevar a cabo los procesos simultáneamente y automatizar la manufactura.

15:56 Concluye la primera parte de la presentación. Suben al escenario dos diseñadores de vehículos Tesla.

Tesla’s purpose is to accelerate the world’s transition to sustainable energy



Today, we’re unveiling Master Plan 3—the path to a fully renewable energy future for 🌎 pic.twitter.com/fsJ7qDpdqF