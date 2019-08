Involucran a una astronauta en el primer delito espacial de la historia

Agencia

MIAMI, Estados Unidos.- Anne McClain es una astronauta de Estados Unidos que acaba de volver a la Tierra tras formar parte de la misión 58 en la Estación Espacial Internacional (EEI). A su regreso se encontró con algunos problemas legales más de los que tenía al partir.

De acuerdo con información de El Espectador, la astronauta de 40 años fue acusada por su ex pareja de ingresar a su cuenta bancaria personal desde una computadora de la EEI, o sea, más allá de los confines de nuestro mundo y su ley, informó el sitio The New York Times.

McClain está en medio de un difícil proceso de divorcio de Summer Worden, una ex agente de inteligencia de la Fuerza Aérea estadounidense. La pareja tiene un hijo de seis años en común y justamente él es el centro de su disputa.

Worden, que lleva un año separada de McClain y está radicada en Kansas, Estados Unidos, sospechó que su ex mujer seguía de cerca sus movimientos financieros por lo que le pidió a su banco el detalle de qué computadoras habían accedido a su cuenta: entre las muchas detectadas había una que le pertenece a la agencia espacial NASA.

McClain reconoció a través de su abogado que entró a la cuenta de Worden cuando estaba en la Estación Espacial Internacional porque todavía tiene intereses financieros en común con su ex mujer, pero la otrora agente de inteligencia no lo vio de la misma manera.

Worden radicó una queja contra McClain ante la Comisión Federal de Comercio y su familia presentó otra ante la Oficina del Inspector General de la NASA por suplantación de identidad y acceso inapropiado a los registros privados de la actividad financiera.

El abogado de McClain, Rusty Hardim, aseguró que la astronauta ingresó a la cuenta bancaria de su ex para asegurarse de que tuviera los fondos suficientes para pagar las cuentas de la casa, tal como lo hizo todo el tiempo que duró su relación.

Tras seis meses en el espacio, la condecorada McClain volvió a la Tierra para enfrentarse a la adversidad mientras quedó en suspenso su sueño de ser parte de la primera misión que realice una caminata espacial sólo de mujeres.