Irán ataca con drones a Israel: EU, UK y Rusia reaccionan

El Ejército de Israel ha anunciado este sábado que Irán ha lanzado una serie de ataques con drones hacia el país. Según confirmó el portavoz de las FDI, Daniel Hagari, decenas de drones habrían sido enviados desde Irán hacia Israel durante la noche del sábado. En respuesta, Israel se ha preparado para defenderse del esperado ataque iraní.

El primer ministro Benjamín Netanyahu advirtió en un mensaje en vídeo que Israel ha estado preparándose durante los últimos años y semanas para la posibilidad de un ataque directo de Irán. Afirmó que cualquier intento de hacer daño será respondido con firmeza y determinación.

Ante la amenaza, Israel ha puesto a su Ejército en alerta total y ha tomado medidas de seguridad, como la cancelación de actividades educativas en todo el país y la limitación de reuniones a 1,000 personas en exteriores. Además, se informó del abordaje de un barco vinculado a un empresario israelí por parte de la Guardia Revolucionaria de Irán.

Este incidente se produce días después de que Irán prometiera vengar un bombardeo israelí en Siria que causó la muerte de 13 personas. La Marina británica también alertó del asalto a una embarcación en el estrecho de Ormuz, una importante vía marítima entre Omán e Irán.

Israel ha calificado el abordaje como una "operación pirata" por parte de Irán.

Ante estos sucesos, el presidente de EE. UU., Joe Biden, ha interrumpido su descanso de fin de semana para regresar a la Casa Blanca y reunirse con el equipo de seguridad nacional para analizar la situación.

La Casa Blanca informó que el presidente recibió un reporte detallado sobre la situación en Medio Oriente por parte de su asesor de seguridad nacional, Jake Sullivan, y su asesor principal adjunto de seguridad nacional, Jon Finer.

Además, se espera la presencia del secretario de Defensa, Lloyd Austin, el secretario de Estado, Antony Blinken, y el presidente del Estado Mayor Conjunto, el general Charles Q. Brown, en la Sala de Situación para discutir el tema. La vicepresidenta Kamala Harris y el jefe de gabinete de Biden, Jeff Zients, participarán de manera remota a través de “video seguro”, según indicó la Casa Blanca.

El Gobierno de Estados Unidos cree que Irán lanzará entre 400 y 500 drones y misiles desde su territorio y desde países con milicias aliadas en Irak, Siria y el sur del Líbano, pero la mayor parte serán lanzados desde Irán.

En un comunicado emitido desde X, el primer ministro del Reino Unido, Rishi Sunak, comentó sobre el ataque de Irán a Israel.

La República Islámica de Irán advirtió hace 2 días en un comunicado:

Conducted on the strength of Article 51 of the UN Charter pertaining to legitimate defense, Iran's military action was in response to the Zionist regime's aggression against our diplomatic premises in Damascus.