Irán bombardea base aérea de Irak que alberga fuerzas de EE.UU.

Agencia

MÉXICO.- Al menos seis misiles han impactado contra la base aérea de Al Asad en Irak, que albergaba fuerzas estadounidenses, informa Al Mayadeen TV.

Según AFP, que cita a fuentes militares, se trataría de nueve cohetes.

La Guardia Revolucionaria de Irán han confirmado la autoría del ataque a la base aérea iraquí.

BREAKING VIDEO: Iran’s Fars News Agency releases footage reportedly showing missiles launched at the U.S. coalition Al Assad Airbase in Iraq https://t.co/GKkdR10JIm