Irán niega acusaciones de complot para asesinar a Donald Trump

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, negó este sábado las acusaciones de Estados Unidos sobre un supuesto complot iraní para asesinar a Donald Trump, quien fue electo presidente el pasado 5 de noviembre y asumirá el cargo en enero.

Araghchi calificó las afirmaciones como un "nuevo escenario" fabricado, comparándolas con una "comedia de tercera categoría" en una publicación en su cuenta de X.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló el viernes 8 de noviembre un supuesto complot orquestado por la Guardia Revolucionaria iraní, el cual habría involucrado a Farhad Shakeri, un presunto agente iraní de 51 años.

Remember the assassination of Ismail Haniyeh in Tehran right after our President's inauguration? Everyone knows who did it and why.



Now, with another election, a new scenario is fabricated with the same goal: as a killer does not exist in reality, scriptwriters are brought in…