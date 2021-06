Se acabó su paciencia: La reina Isabel II contraataca a Harry y Meghan

La reina Isabel II decidió romper una de las reglas de oro de la monarquía británica: la de nunca quejarse, y todo gracias a la última puntada de Harry y Meghan Markel al nombrar a su hija “Lilibet”, nombre con el que cariñosamente se le conoce a la monarca entre sus familiares cercanos.

De acuerdo con el diario inglés The Main on Sunday, la reina de Inglaterra ya no se quedará callada cuando los duques de Sussex permitan que mentiras o “verdades a medias” circulen acerca de la Familia Real.

En un giro de 180 grados a la política conocida como ‘never complain, never explain’ (nunca quejarse y nunca explicar), Isabel II instruyó al personal pertinente para que corrija cualquier tipo de declaraciones que tergiversen sus conversaciones privadas o las de cualquier miembro de alto rango de la Familia Real Británica.

A saber, esta lista la componen la Reina, el Príncipe Carlos y su esposa Camila; el Príncipe William y su esposa Kate; además del recientemente finado Príncipe Felipe, Duque de Edimburgo, esposo de la monarca.

Esta medida, a decir de los expertos en el manejo mediático de la Familia Real, demuestra lo exasperará que se encuentra Isabel II tras los recientes escándalos, declaraciones, entrevistas y noticias que circulan sobre ella y su familia, producto de lo que dicen -y sobre todo, lo que no dicen- Harry y Meghan en los medios.

El más reciente punto de quiebre fue el nacimiento de la hija de los duques de Sussex, Lilibet Diana.

Harry y Meghan aseguraron a la prensa que “pidieron permiso” a la reina para nombrarla así, ya que “Lilibet” es el nombre de cariño con el que se dirigen a ella únicamente los familiares más íntimos de Isabel II, y que se remonta a su padre, Jorge VI, por quien la reina prodigo siempre especial afecto.

Sin embargo, de acuerdo con una fuente confiable dentro del Palacio, este “permiso” nunca se pidió, sino que fue una conversación informal entre la Reina y los duques, en la que en ningún momento Isabel II dio su consentimiento.

De hecho, la BBC dio a conocer hace unos días un reportaje en el que confirmaba lo anterior, mismo que provocó molestia a Harry y Meghan, quienes instruyeron a sus abogados para una réplica, afirmando que esa historia es “falsa y difamatoria”.

Esta situación podría en peligro la “operación cicatriz” que poco a poco se está llevando a cabo entre los duques y la Familia Real.

(Con información de The Mail on Sunday y Daily Mail)

