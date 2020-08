Isaías provoca intensas lluvias en Florida; prevén inundaciones

Florida.- Las intensas lluvias de Isaías llegaron el domingo a la costa este de Florida, mientras las autoridades miraban con aprensión una tormenta que amenazaba con frustrar los esfuerzos contra el coronavirus en la región.

Isaías se debilito el sábado por la tarde y pasó de huracán a tormenta tropical, aunque se esperaba que aun así dejara aguaceros e inundaciones a su paso por la costa de Florida.

“Que no los engañe la degradación”, advirtió el gobernador de Florida, Ron DeSantis, durante una conferencia de prensa el sábado después de que la tormenta pasó horas azotando las Bahamas.

#Isaias has been downgraded to a tropical storm but has shifted slightly west and will impact Florida’s East Coast. Floridians in these counties should remain vigilant and be prepared for heavy rain, strong winds and potential flooding. Follow @FLSERT for updates.